Путин заявил о недопустимости приравнивания коммунистов к нацистам

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя власть имеет много претензий к тем, кто руководил страной с 1917 по 1990 годы, однако абсолютно недопустимо приравнивать коммунистов к нацистам перед Второй мировой войной и разделять ответственность 50 на 50.

Заявление прозвучало на Валдайском форуме, который проходит в Сочи в очном формате с соблюдением антиковидных ограничений.

По словам лидера страны, можно по-разному относиться к Сталину, но советское правительство реально боролось за то, чтобы не допустить Вторую мировую войну.

Ранее глава государства сказал, что потери от пандемии превысили потери от Первой мировой войны.

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