Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя власть имеет много претензий к тем, кто руководил страной с 1917 по 1990 годы, однако абсолютно недопустимо приравнивать коммунистов к нацистам перед Второй мировой войной и разделять ответственность 50 на 50.
Заявление прозвучало на Валдайском форуме, который проходит в Сочи в очном формате с соблюдением антиковидных ограничений.
По словам лидера страны, можно по-разному относиться к Сталину, но советское правительство реально боролось за то, чтобы не допустить Вторую мировую войну.
Ранее глава государства сказал, что потери от пандемии превысили потери от Первой мировой войны.
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Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).