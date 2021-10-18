Эксперт оценил слова Лукашенко о возможной новой революции в Белорусии

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что следующая попытка революции в стране пройдёт в период проведения конституционного референдума.

"Понятно, что Белоруссию в покое ещё не оставили. Поэтому любой повод, несомненно, будет использоваться, прежде всего, нашими западными визави для того, чтобы постараться уже Белоруссию окончательно оторвать от России. Они желают будущее Украины Белоруссии", — сказал политолог.

При этом он напомнил, что протесты, начавшиеся после состоявшихся в Белоруссии 9 августа 2020 года президентских выборов, не привели к свержению власти.

"Это произвело некое гнетущее впечатление на кураторов, судя по всему. Во всяком случае, если вчитываться не в реальные слова, а эмоциональный фон в американской прессе, в мейнстриме, видно, что разочарование было очень серьёзное тем, что Белоруссия не встала на путь либеральной демократии. Поэтому, конечно, это удар был серьёзный по ним. Но, с другой стороны, ясное дело, что они с первого раза так просто не сдадутся", — считает эксперт.

По мнению Дробницкого, Лукашенко "сам дал повод для всех тех вещей, которые случились в прошлый раз", поэтому "такого человека ковырять гораздо легче".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату очередной попытки революции. Он убеждён, что протесты активизируются в период проведения Конституционного референдума. Предполагается, что референдум пройдёт в стране не позднее февраля 2022 года.

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