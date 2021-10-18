EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин поздравил российских чемпионов по киберспорту: "Сумели сконцентрироваться"
Автоэксперт оценил готовность россиян жаловаться на пьяных водителей
Люблю тебя до Луны и обратно: нейронная сеть ЯRUS о рейтинге Путина
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от последствий, вызванных COVID-19
Глава МИД Германии об отношениях с Россией: было плохо, будет ещё хуже
Психолог считает, что удалёнка — это большой стресс
Сергей Никоненко рассказал, почему его первый брак распался
Ирина Салтыкова рассказала о своей борьбе с онкологией
В Госдуме оценили новые правила подключения домов к газу

Эксперт оценил слова Лукашенко о возможной новой революции в Белорусии

Политика

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что следующая попытка революции в стране пройдёт в период проведения конституционного референдума.

Эксперт оценил слова Лукашенко о возможной новой революции в Белорусии

"Понятно, что Белоруссию в покое ещё не оставили. Поэтому любой повод, несомненно, будет использоваться, прежде всего, нашими западными визави для того, чтобы постараться уже Белоруссию окончательно оторвать от России. Они желают будущее Украины Белоруссии", — сказал политолог.

При этом он напомнил, что протесты, начавшиеся после состоявшихся в Белоруссии 9 августа 2020 года президентских выборов, не привели к свержению власти.

"Это произвело некое гнетущее впечатление на кураторов, судя по всему. Во всяком случае, если вчитываться не в реальные слова, а эмоциональный фон в американской прессе, в мейнстриме, видно, что разочарование было очень серьёзное тем, что Белоруссия не встала на путь либеральной демократии. Поэтому, конечно, это удар был серьёзный по ним. Но, с другой стороны, ясное дело, что они с первого раза так просто не сдадутся", — считает эксперт.

По мнению Дробницкого, Лукашенко "сам дал повод для всех тех вещей, которые случились в прошлый раз", поэтому "такого человека ковырять гораздо легче".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату очередной попытки революции. Он убеждён, что протесты активизируются в период проведения Конституционного референдума. Предполагается, что референдум пройдёт в стране не позднее февраля 2022 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сможет ли Белоруссия прожить без России?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Путин предложил выплачивать миллион за третьего ребёнка семьям в ДФО
Эксперт объяснил решение РФ приостановить работу постпредства при НАТО
Женские половые гормоны и головная боль: что их связывает?
Глобальное потепление: какие болезни "проснутся" в ближайшее время
Шесть ошибок, которые вы совершаете на кухне
Путин поздравил российских чемпионов по киберспорту: "Сумели сконцентрироваться"
Автоэксперт оценил готовность россиян жаловаться на пьяных водителей
Почему часто климакс наступает у женщин, не достигших и 40 лет
Люблю тебя до Луны и обратно: нейронная сеть ЯRUS о рейтинге Путина
Саудовская Аравия оставила Афганистан без поддержки
Популярное
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире

Данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию, заявил аналитик количественных данных из Великобритании Джоэл Смогли

В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Политика. Новости и аналитика
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Дмитрий Соколов Глобальное потепление: какие болезни "проснутся" в ближайшее время Дмитрий Соколов Любовь Степушова Вояж Остина в Грузию и на Украину сыграл решающую роль в разрыве отношений России с НАТО Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин поддержал дискуссию о самоидентификации Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Мир. Новости мира
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников