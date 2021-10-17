Володин заявил о необходимости процедуры отзыва Нобелевской премии мира

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости внедрения процедуры отзыва Нобелевской премии мира в случае выявленных преступлений со стороны лауреатов. По его словам, это позволит вернуть доверие к награде.

В своём Telegram-канале он подчеркнул, что сегодня нет чётких критериев, по которым вручают Нобелевскую премию мира.

"Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что вручают... С премией мира такой ясности нет, как и критериев оценки", — отметил Володин.

Он упомянул Михаила Горбачёва, который становился обладателем Нобелевской премии мира. Однако его правление, по мнению политика, привело к распаду Советского Союза и разобщению народов. Также Володин напомнил о Бараке Обаме, получившем высокую награду в первый год президентства. Он убеждён: в то время о каких-либо результатах его работы ещё рано было говорить.

"Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована", — заключил спикер Госдумы.

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