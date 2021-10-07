Писатель назвал политизированной Нобелевскую премию-2021 по литературе

В этом году выбор лауреата Нобелевской премии по литературе был политизированным, награду дали за актуальную тематику, а не за вклад в литературу, заявил в беседе с Pravda.Ru писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2018 года Константин Ковалёв-Случевский, комментируя решение Нобелевского комитета наградить премией танзанийца Абдулразака Гурна.

"Это немножко политизированная премия в данном случае, потому что выбрали писателя не по значимости его имени, не по известности, а по тематике... Раньше был другой подход: всё-таки сначала была личность и её вклад в литературу, а на втором месте уже была политическая тема. Сейчас это становится всё уже постоянным: сначала политическая тема, потом –– вклад в литературу", — пояснил писатель.

Собеседник Pravda.Ru также отметил, что Гурна пишет о "модной" теме.

"Насколько я понял, он (Гурна –– Прим. ред.) автор десяти книг, связанных с этой тематикой. И, возможно, эта тематика просто сейчас является не столько модной, сколько востребованной в связи с ситуацией, которая в Европе складывается по миграции. Возможно, он задевает какие-то интересные темы, которые связаны с контактированием цивилизаций или культур", –– добавил Ковалёв-Случевский.

Ранее Нобелевский комитет сообщил, что в 2021 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзаниец Абдулразак Гурна, живущий в Великобритании. Отмечалось, что он получил награду "за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Гурна является автором 10 книг, самыми известными из которых являются романы "Рай" (1994) и "У моря" (2001). Оба произведения входили в списки Букеровской премии. Также танзаниец написал несколько исследований о современных постколониальных писателях.

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