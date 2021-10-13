Путин назвал коррупцией официальный лоббизм в США

Президент России Владимир Путин заявил, что официальный лоббизм в США является легализованной коррупцией.

"Что такое официальный лоббизм в США? Это легализованная коррупция — вот что это такое", — сказал лидер страны, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

В качестве примера глава государства привёл процедуру непрямого избрания президента в США, когда к власти приходят "люди, за которых проголосовало меньшее количество избирателей".

На выборах в 2016 году кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу по числу голосов выборщиков, но обошла его по количеству полученных голосов избирателей. В частности, за Клинтон проголосовали на два миллиона больше избирателей, чем за Трампа.

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