"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев

Украинцы раскритиковали видео с закрытой вечеринки, которую организовала партия "Слуга народа". На мероприятии присутствовал президент Владимир Зеленский.

На YouTube-канале "Светская жизнь" появилась запись, на которой видно, что вечеринка проходила в роскошном отеле Трускавца. Сначала была организована церемония вручений партийных "премий", а затем началась музыкальная программа с танцами. Кроме Зеленского, на кадрах можно увидеть руководителя фракции Давида Арахамию и других высокопоставленных чиновников.

Пользователи социальных сетей пришли в ярость, посмотрев видео с участием Зеленского. Многие из них так и не поняли, что празднуют политические деятели.

"Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать?" — возмутилась подписчица.

Другой комментатор назвал закрытую вечеринку "пиром во время чумы".

"Нет слов! Чтоб их дети и внуки жили так, как сейчас живут простые, рядовые украинцы! Позор", — написала жительница страны.

Также пользователи заметили, что все участники вечеринки пришли на мероприятие без масок, тем самым нарушив санитарно-эпидемиологические нормы.

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