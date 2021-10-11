Украинский нардеп обвинила Зеленского в финансировании "Путина-агрессора"

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в эфире ТК "Украина -24" обвинила президента страны в "финансировании России".

Как заявила нардеп, Зеленский и его команда заплатил РФ за электричество и уголь миллиард долларов. Эти деньги, утверждает Геращенко, "пойдут на финансирование войны против его же страны".

Геращенко напомнила зрителям, что при Петре Порошенко Незалежная "ещё в 2015 году" прекратила закупать энергоносители у РФ.

"Предыдущий президент не посчитал возможным давать хоть какую-то копейку Путину, чтобы он вёл войну с Украиной, — это аморально. Особенно учитывая то, что Россия оттяпала часть территории Украины, а с ними и украинское имущество, в том числе и шахты, уголь с которых теперь Украине же и продаёт. А Зеленский Путину платит за него", — обличала действующую власть соратница Порошенко.

Она подчеркнула, что именно Владимир Зеленский ответственен за "финансирование Путина-агрессора и террористов".

Эмоциональное выступление Ирины Геращенко последовало за обвинениями в адрес Зеленского самого Порошенко, возле дома которого накануне произошла массовая драка его сторонников и противников.