Политолог объяснил слова Климкина о "гибридном мире" Украины и России

Экономист, политолог Александр Дудчак прокомментировал Pravda.Ru заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о возможности "гибридного" мира Украины и России.

"Объяснить мысли Климкина должны, скорее всего, какие-то специализированные органы, наверное, из области медицины", — сказал Дудчак.

По его словам, украинские власти хотели, чтобы "Россия взяла на баланс Украину", поставляла ей газ, давала деньги, трудоустраивала украинцев на стройки и давала Киеву возможность вести русофобскую, антироссийкую политику.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что "с Россией возможен только гибридный мир". Его можно достичь "лишь при условии того, что Украина и ее партнеры смогут "сдерживать" Москву", отметил экс-глава МИД. При этом он не объяснил, что имел в виду под словосочетанием "гибридный мир".

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