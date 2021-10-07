Расходы на выборы президента РФ могут увеличиться до 33 млрд руб

Правительство России внесло предложение увеличить бюджетные расходы на организацию следующих выборов президента РФ до 33 млрд руб.

Изначально законом о федеральном бюджете на 2021-2023 гг была заложено 19,8 млрд руб, сейчас эту сумму планируют увеличить на 13,4 млрд руб. Если предложение одобрят, то президентские выборы 2024 года будут самыми дорогими за всю историю России.

Такое значительное увеличение расходов на подготовку и проведение выборов может быть связано с планами развить дистанционное электронное голосование, предположил юрист Денис Паньшин в интервью РБК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее говорила о возможном введении электронного голосования на выборах в 2024 году.

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