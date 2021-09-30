Кулеба пригрозил России "серьёзными проблемами"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко высказался об отношениях Киева и России. По его словам, Украина готова "создать серьёзные проблемы" Москве.

По словам Кулебы, Киев плотно работает с другими странами-партнёрами, что вынудить российскую сторону "прекратить агрессию", а не ждёт "с моря погоды".

"Нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придётся создать для неё серьёзные проблемы", — заявил глава МИД Незалежной, передаёт РИА Новости.

Дмитрий Кулеба считает, что Москва ведёт жёсткую политику и обвинил Россию в "манипуляциях, лжи и цинизме", несмотря на неоднократные заявления российской стороны о том, что никто ни на кого нападать не планирует.

Ранее глава МИД остро отреагировал на долгосрочный контракт между Россией и Венгрией. И заявил, что Украина непременно ответит на удар со стороны Венгрии. Как отметил Кулеба, "без сожаления и малейшего сочувствия".

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