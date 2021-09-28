Глава МИД Украины раскрыл "заговор" Москвы и Будапешта

В Киеве второй день продолжают сыпать резкими заявлениями относительно соглашения между венгерской компанией MVM Group и "Газпромом" по поставкам газа. Своим видением ситуации на этот счет поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации, Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", — заявил министр.

Правда, такими заявлениями Киев может ещё больше настроить против себя Будапешт. Где и так недовольны комментариями украинских официальных лиц, называя их вмешательством в дела страны. И неблагодарностью — после всей той помощи, что Венгрия оказала Украине. Либо глава МИД Украины не понимает, что оскорбляет венгров. Либо понимает и делает это сознательно.

Контракт, о котором идёт речь, был подписан 27 сентября. Соглашение предусматривает поставки в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и один миллиард — через Австрию. Задействовать для поставок предполагается газопровод "Турецкий поток".

В Киеве уже заявили, что ожидают значительного или даже полного прекращения транзита газа в Венгрию. По словам Кулебы, Украина обратится в Еврокомиссию, чтобы понимать, каким образом соглашение между Венгрией и "Газпромом" повлияет на энергетическую безопасность Евросоюза в целом.

В Еврокомиссии заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию. В частности, речь идет о том, соблюдены ли в контракте правила ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя реакцию украинского правительства, назвал ее "крайне возмутительной". По его словам, "Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся".

Сийярто также заявил, что действия Украины в Венгрии воспринимают как нарушение суверенитета и интересов национальной безопасности.