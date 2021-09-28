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Глава МИД Украины раскрыл "заговор" Москвы и Будапешта

Экономика

В Киеве второй день продолжают сыпать резкими заявлениями относительно соглашения между венгерской компанией MVM Group и "Газпромом" по поставкам газа. Своим видением ситуации на этот счет поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины раскрыл "заговор" Москвы и Будапешта

"Мы понимаем, что исключение Украины из схемы транзита было требованием Российской Федерации, Венгрия это требование приняла. Это не отвечает нашим интересам. Мы свои интересы защищаем", — заявил министр.

Правда, такими заявлениями Киев может ещё больше настроить против себя Будапешт. Где и так недовольны комментариями украинских официальных лиц, называя их вмешательством в дела страны. И неблагодарностью — после всей той помощи, что Венгрия оказала Украине. Либо глава МИД Украины не понимает, что оскорбляет венгров. Либо понимает и делает это сознательно.

Контракт, о котором идёт речь, был подписан 27 сентября. Соглашение предусматривает поставки в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и один миллиард — через Австрию. Задействовать для поставок предполагается газопровод "Турецкий поток".

В Киеве уже заявили, что ожидают значительного или даже полного прекращения транзита газа в Венгрию. По словам Кулебы, Украина обратится в Еврокомиссию, чтобы понимать, каким образом соглашение между Венгрией и "Газпромом" повлияет на энергетическую безопасность Евросоюза в целом.

В Еврокомиссии заявили, что ведут проверку на предмет того, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию. В частности, речь идет о том, соблюдены ли в контракте правила ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя реакцию украинского правительства, назвал ее "крайне возмутительной". По его словам, "Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся".

Сийярто также заявил, что действия Украины в Венгрии воспринимают как нарушение суверенитета и интересов национальной безопасности.

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Автор: Олег Артюков
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