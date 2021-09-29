Госсекретарь США Блинкен: Россия сорвала совещание ОБСЕ по правам человека

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, представители России сорвали проведение совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, заблокировав мероприятие.

Встреча должна была состояться в минувший понедельник, 27 сентября. Подобные конференции ОБСЕ проводит всего один раз в год, однако в этот раз её пришлось отменить, передаёт РИА Новости.

"Совещание не состоялось из-за решения правительства РФ заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека", — подчеркнул Блинкен.

Он выразил надежду, что в следующем году мероприятие состоится, и в нём смогут поучаствовать все государства, входящие в состав ОБСЕ.

По его мнению, сегодня нельзя игнорировать нарушение человеческих прав. Блинкен убеждён: необходимо делать всё, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.