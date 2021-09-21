Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направить в Россию наблюдателей на выборы — это намеренная провокация.
Так заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (ТК Россия 1).
"Самое интересное, что всю эту канитель — извините за такое слово, но другого тут не подберешь — с наблюдателями они сами заварили", — сказала дипломат.
Захарова напомнила, что Россия была готова принять 50 наблюдателей от ОБСЕ, но "их это не устроило — они 500 хотели прислать".
Такая "несговорчивость" в сочетании с тем, что 26 сентября на выборах в немецкий бундестаг (в них будут участвовать 47 партий, представляющих шесть тысяч кандидатов) будут осуществлять четыре международных наблюдателя по линии БДИПЧ ОБСЕ, направленные от трёх стран-членов — это ли не провокационные действия и не двойные стандарты?
А если учесть, что ОБСЕ не берёт в расчёт 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве дипмиссий, которые следили за прошедшими выборами, то картина становится предельно ясной:
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