Путин: россияне должны почувствовать движение России вперед

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне должны чувствовать движение страны вперед и достижение успеха.

"Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов", — заявил лидер страны на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам президента, предвыборные программы всех партий должны быть нацелены на национальные цели развития страны. Только в таком случае можно будет реализовать эти программы при активном участии всего общества.

Наибольших результатов можно добиться тогда, когда люди "являются соучастниками движения вперед" и действуют, как одна команда, отметил глава государства.

На прошедших недавно выборах в Госдуму конституционное большинство осталось за партией "Единая Россия".

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