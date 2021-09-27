В посольстве США прокомментировали информацию о визите Нуланд в Россию

Ранее в СМИ появилась информация о скором визите в РФ заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд. Однако в американском посольстве, расположенном в Москве, эти сведения опровергли.

По словам пресс-секретаря посольства Джейсона Ребхольца, в ближайшее время Нуланд не планирует ехать в Россию с рабочим визитом, передаёт РИА Новости.

"У посольства нет информации о возможном визите", — подчеркнул Ребхольц.

В субботу, 25 сентября, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о подготовке ряда контактов между Москвой и Вашингтоном по линии МИД и госдепа. Он отмечал, что стороны должны договориться о конкретной дате диалога по проблемным вопросам, после чего будет сделано соответствующее официальное заявление о переговорах.

Добавим, что Викторию Нуланд российские власти внесли в "чёрный список". Женщине запретили въезжать на территорию РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.