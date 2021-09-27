Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину

Политический эксперт из Киева Тарас Загородний убеждён, что Запад начал игнорировать интересы Украины и преследовать собственные цели.

По его словам, после выборов в бундестаг в Германии вряд ли что-нибудь изменится в газовой проблеме, передаёт телеканал "Наш".

"Все надежды, что выиграют "Зелёные", которые остановят "Северный поток — 2" или что-то другое, они на самом деле не оправдались, они уже определились", — считает Загородний.

Также он добавил, что российско-германские отношения постепенно улучшаются. Эксперт убеждён: все рассказы о европейских ценностях — "туфта". Загородний порекомендовал украинским политикам прагматично вести диалог с Евросоюзом и Германией, а также трезво оценивать обещания от западных партнёров. По его мнению, в ином случае другие страны могут "выкачать ресурсы" и навязать свои интересы Киеву.

В итоге эксперт заключил, что Германия теперь считается союзником России, а Украину в газовом вопросе "откровенно кинули".

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