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Эксперт: Афганистан не сможет отказаться от производства и продажи наркотиков

Политика

Кандидат исторических наук, востоковед и общественный деятель Геннадий Авдеев рассказал, удастся ли новой власти в Афганистане отказаться от контрабанды и распространения наркотиков и найти новые источники доходов.

Эксперт: Афганистан не сможет отказаться от производства и продажи наркотиков

"Неверно будет сказать, что "Талибан"* может отказаться от производства наркотиков. Что значит "отказаться"? Отказаться — это когда это действительно продиктовано пониманием того, какой вред производство наркотических веществ приносит здоровью и состоянию общества как внутри страны, так и за ее пределами. Для того, чтобы прийти к власти, "Талибан" объявил о том, что собирается принять меры по прекращению наркотрафика по территории Афганистана. Но отказаться от наркотиков как источника получения доходов он не может, потому что у "Талибана" нет других источников поступления денег на государственные и социальные расходы", — сообщил Авдеев в беседе с Pravda. Ru.

Эксперт считает, что "Талибан" может бороться с наркобизнесом только одним путем — физически уничтожая тех, кто попадется в руки наркополиции.

"Но это метод самый примитивный и самый, может быть, реальный. Но говорить о том, что это мера продуманного государственного похода, конечно, нельзя", — отметил историк.

Он отметил, что страна сейчас находится в тяжелом экономическом положении, поэтому "Талибан" будет закрывать глаза на незаконные источники доходов, чтобы удержаться у власти.

"После 40-летней войны Афганистан находится на руинах: все разрушено, производства как такового нет, все доходы поступают в основном за счет продаж продуктов питания и товаров первой необходимости, то есть ширпотреба. Это спекулятивный капитал. Поэтому эта проблема нерешаема для "Талибана". Так или иначе, наркоторговля и наркобизнес будет процветать скрыто, тайно, но само производство останется. Потому что этот источник дохода нечем заменить. Крестьяне не в состоянии выращивать другие виды сельскохозяйственной продукции. Потому "Талибан" рано или поздно окажется в финансовом тупике и будет вынужден скрывать или закрывать глаза на поступление доходов от наркоторговли", — подчеркнул востоковед.

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