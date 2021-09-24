Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль. Заявление прозвучало на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
По словам Голиковой, с 1 февраля государство проиндексирует ежемесячные выплаты ряду категорий граждан на 5,8%. В 2023 и 2024 годах выплаты вырастут на 4%. Данная мера затронет 14,5 миллионов россиян.
С 1 января власти проиндексировали на 6,3% страховые пенсии неработающих пенсионеров, которые теперь получают в среднем 17 443 рубля в месяц.
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