Песков: Россия не имеет отношения к покушению на советника Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев видит "российский след" во всем плохом, что происходит на Украине.

По словам Пескова, заявления о "российском следе", которые звучат из Киева, не соответствуют действительности. Официальный представитель Кремля назвал их признаками "излишне экзальтированного эмоционального состояния".

Ранее на Украине было совершено покушение на советника украинского президента Сергея Шефира. Сам политик не пострадал, а его водитель доставлен в больницу с ранениями. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дать "сильный ответ".

Комментируя инцидент, глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Давид Арахамия отметил, что к покушению могут быть причастна Россия. Также он назвал еще две версии случившегося.

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