EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Британия обвинила третьего россиянина в причастности к отравлению Скрипалей
Российский судья ЕСПЧ не поддержал решение коллег по "делу Литвиненко"
Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой
"Подлодочный кризис": как Франция отомстит англосаксам
Как подготовить машину к зиме, напомнил автоэксперт
Продавцы, у которых "пермский стрелок" купил винтовку, описали его поведение
ЕСПЧ признал РФ причастной к смерти Александра Литвиненко
Патрушев: биолаборатории США создают угрозу для жизни миллионов человек
Американист: в ближайшие месяцы в США может произойти смена власти

Песков ответил на заявление ЕСПЧ по поводу смерти Литвиненко

Политика

Заявление ЕСПЧ о том, что Россия несет "ответственность" за смерть Александра Литвиненко является голословным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль не будет прислушиваться к подобным решениям.

Песков ответил на заявление ЕСПЧ по поводу смерти Литвиненко

Ранее Европейский суд по правам человека объявил, что Россия "ответственна" за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, который бежал в Великобританию и умер в 2006 году от отравления полонием. ЕСПЧ заявил, что в России не было проведено внутреннего расследования убийства Литвиненко, и назначил компенсацию в 100 тысяч евро вдове покойного экс-офицера ФСБ. Российские власти неоднократно говорили, что не имеют отношения к смерти Литвиненко.

По словам Пескова, у ЕСПЧ нет полномочий и технологических возможностей для получения информации по этому поводу. Он напомнил об отсутствии результатов расследования и добавил, что подобные заявления выглядят голословно.

Главным подозреваемым по британскому делу Литвиненко является российский предприниматель и депутат Луговой, с которым экс-офицер ФСБ пил чай перед отравлением. Луговой отрицает свою причастность к этому делу и называет его "театральным фарсом".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кто убил подполковника ФСБ Александра Литвиненко?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
"Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме
Лолита вспомнила, как её обидела мать Евгения Миронова
Востоковед: в отношении Турции России надо проводить более жёсткую политику
"Состояние тяжёлое": четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ
Почему на холоде и при ветре слезятся глаза?
Песков ответил на заявление ЕСПЧ по поводу смерти Литвиненко
"Такая скромняшка была": Кристина Асмус снялась топлес
Британия обвинила третьего россиянина в причастности к отравлению Скрипалей
Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку
Российский судья ЕСПЧ не поддержал решение коллег по "делу Литвиненко"
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Усам Оздемиров Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку Усам Оздемиров Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников