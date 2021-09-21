Песков ответил на заявление ЕСПЧ по поводу смерти Литвиненко

Заявление ЕСПЧ о том, что Россия несет "ответственность" за смерть Александра Литвиненко является голословным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль не будет прислушиваться к подобным решениям.

Ранее Европейский суд по правам человека объявил, что Россия "ответственна" за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, который бежал в Великобританию и умер в 2006 году от отравления полонием. ЕСПЧ заявил, что в России не было проведено внутреннего расследования убийства Литвиненко, и назначил компенсацию в 100 тысяч евро вдове покойного экс-офицера ФСБ. Российские власти неоднократно говорили, что не имеют отношения к смерти Литвиненко.

По словам Пескова, у ЕСПЧ нет полномочий и технологических возможностей для получения информации по этому поводу. Он напомнил об отсутствии результатов расследования и добавил, что подобные заявления выглядят голословно.

Главным подозреваемым по британскому делу Литвиненко является российский предприниматель и депутат Луговой, с которым экс-офицер ФСБ пил чай перед отравлением. Луговой отрицает свою причастность к этому делу и называет его "театральным фарсом".

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