Песков: тема покупки "Мистралей" не стоит на повестке дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Кремль не планирует возвращаться к теме о покупке вертолётоносцев "Мистралей" у Франции.

Ранее Австралия заключила партнёрское соглашение с Великобританией и США в сфере обороны и безопасности (AUKUS). После этого она разорвала подписанный с французской компанией Naval Group "контракт века", который предполагал производство 12 подлодок класса Barracuda. Сумма сделки была внушительной и составляла 90 миллиардов австралийских долларов. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о подорванном доверии и назвал ситуацию "ударом в спину". Министр признался, что находится в гневе из-за срыва сделки. Теперь Париж требует разъяснений от Канберры и Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Франции об аналогичной ситуации, когда Париж разорвал контракт с Москвой на производство двух вертолётоносцев "Мистраль" из-за событий на Украине и антироссийских санкций.

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