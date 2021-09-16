Эксперт назвал планы Саакашвили вернуться в Грузию "очередным блефом"

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков оценил планы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернуться на родину, возглавить оппозицию и участвовать в борьбе за власть.

Ранее Саакашвили пообещал вернуться в Грузию к местным выборам, которые пройдут 2 октября, чтобы возглавить созданную им партию "Единое национальное движение" и "спасти" страну, опираясь на поддержку народа и армии. Однако при пересечении грузинской границы ему грозит арест, так как в стране против него заведено несколько уголовных дел, по некоторым из которых он уже признан виновным и приговорён к лишению свободы.

"Если он вернётся, то сразу же попадёт под действие собственного заочного приговора и окажется в местной тюрьме. Так что, скорее, мы имеем дело с очередным блефом. Кроме того, нужно понимать, что европейские, американские структуры, которые занимаются сейчас медиацей грузинского внутриполитического поля, не заинтересованы в его возвращении, потому что оно принесёт слишком много, скажем так, новых вводных", — сообщил Новиков изданию Pravda. Ru.

Эксперт сомневается в том, что Саакашвили удастся вернуться на политическую арену Грузии и стать там влиятельным лидером.

"Я думаю, что у него есть значительная, до сих пор сохраняющаяся низовая поддержка, но вместе с тем надо признать, что за годы его отсутствия в Грузии сложился круг влиятельных лидеров как во власти, так и в оппозиции, которые не хотели бы его возвращения", — отметил Новиков.

По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Николая Силаева, Саакашвили до сих пор является влиятельным лидером в изгнании, но на родину вряд ли вернётся.

"У него есть партия, которая ему лояльна и на него ориентируется. Его мнение интересует часть избирателей. Так что он остаётся влиятельным лидером. Но, я думаю, что вероятность его возвращения в страну не очень велика", — сказал Силаев.

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