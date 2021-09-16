Байден забыл имя премьер-министра Австралии и назвал его "парнем снизу"

Память подвела лидера США Джо Байдена во время мероприятия, посвящённого сотрудничеству в сфере обороны и безопасности AUKUS. Он внезапно забыл имя австралийского премьер-министра Скотта Моррисона и решил назвать его "парнем снизу".

При этом ранее Байден по имени обратился к премьеру Великобритании Борису Джонсону, поблагодарив его за партнёрство. После этого он собирался отметить большой вклад Моррисона в развитие трёхступенчатого сотрудничества, но вместо этого случилась неловкая пауза, передаёт издание The Australian.

"И я хочу поблагодарить этого парня снизу", — сказал в итоге президент США.

Журналисты, присутствующие на официальном мероприятии, сразу поняли, что Байден попросту забыл, как зовут премьер-министра Австралии, однако сумел "выкрутиться" из неприятной ситуации. Чуть позже американский лидер ещё раз обратился к Скотту Моррисону, снова не называя его имени. На этот раз он подчеркнул, что очень ценит его помощь в решении политических вопросов.

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