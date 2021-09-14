Жириновский чуть не лишился штанов в ходе теледебатов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский едва не остался без штанов во время эфира на федеральном телевидении. Конфуз произошёл в ходе выступления политика на дебатах, которые проходили на телеканале ТВЦ.

Судя по видеокадрам, Жириновский яро выступил с критикой в адрес президента страны Владимира Путина. Политик заявил, что первое лицо государства придерживается коммунистических взглядов.

"Путин — коммунист, Мишустин — коммунист. Все губернаторы — они коммунисты", — заявил Жириновский.

После этого с политика слетели штаны. Однако Владимир Жириновский не растерялся и поправил одежду, продолжая выступление.