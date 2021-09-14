Глава ЛДПР Владимир Жириновский едва не остался без штанов во время эфира на федеральном телевидении. Конфуз произошёл в ходе выступления политика на дебатах, которые проходили на телеканале ТВЦ.
Судя по видеокадрам, Жириновский яро выступил с критикой в адрес президента страны Владимира Путина. Политик заявил, что первое лицо государства придерживается коммунистических взглядов.
"Путин — коммунист, Мишустин — коммунист. Все губернаторы — они коммунисты", — заявил Жириновский.
После этого с политика слетели штаны. Однако Владимир Жириновский не растерялся и поправил одежду, продолжая выступление.
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