Программу по борьбе с Россией подготовили американцы для Европы

Специалисты американского агентства по международному развитию (USAID) заканчивают работу над обновлённой версией программы "поддержки демократии". Документ, предусматривающий механизмы борьбы с возросшим влиянием России, получат власти европейских государств, передаёт RT.

В материалах сказано, что страны Центральной и Восточной Европы, такие как Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Словакия, Румыния, Словения и Хорватия, должны совместно развивать научно-производственный потенциал, структуры гражданского общества и институт СМИ. Авторы программы убеждены: все эти ресурсы нужно направлять на обеспечение "большей приверженности евро-атлантическим целям".

Кроме того, в документе названы способы устранения негативного влияния иностранных держав, которые распространяют ложную информацию и финансируют коррупцию.

По мнению сотрудников USAID, такое вмешательство происходит намеренно, чтобы "посеять раздор" в других государствах.

Создатели программы просят глав европейских держав использовать политические стратегии, направленные на "демократическую подотчётность". Они также потребовали сопротивляться "злонамеренному" воздействию России.

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