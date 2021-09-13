Путин распорядился проиндексировать зарплату военным и силовикам

Лидер РФ Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат военным и сотрудникам правоохранительных органов в 2022–2023 годах. Об этом сообщается в Перечне поручений по итогам съезда "Единой России". Документ появился на официальном сайте Кремля.

Сейчас правительство готовит проект федерального закона о распределении бюджетных средств на следующий год и плановый период 2023–2024 годов. По словам президента России, специалисты должны обозначить в этом документе денежные суммы, которые впоследствии пойдут на индексацию зарплат силовиков и военнослужащих выше инфляционного уровня.

При этом уже обозначены конкретные сроки реализации поручения Путина. Его необходимо выполнить до 1 октября 2021 года.

Напомним, этой осенью военнослужащие также получат единовременные президентские выплаты. Некоторым из них средства уже пришли. Курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительной системы независимо от опыта работы направили по 15 тысяч рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.