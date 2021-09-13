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Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"

Общество

Читатели британского издания Daily Express отреагировали на новости о завершении укладки "Северного потока-2". Один из них отметил, что жители США и Германии должны "снять шляпу" перед президентом РФ Владимиром Путиным за успешное возведение газопровода.

Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"

Пользователь с ником RufflesTheGuineaPig прокомментировал, что власти США, скорее всего, искусственно вызвали нехватку газа. По его мнению, увеличение цен позволит американским фирмам завоевать преимущество перед компаниями из Европы.

"Единственный победитель — это Путин, вы должны снять перед ним шляпу", — написал мужчина.

Многие читатели также отметили, что Россия считается надёжным поставщиком энергетических ресурсов, поэтому "Северный поток-2" необходим европейским странам. По их словам, договор России с Германией позволит сэкономить запасы газа в ЕС.

Вместе с тем некоторые пользователи убеждены: завершение укладки "Северного потока-2" означает, что стоимость газа может взлететь следующей зимой. Тогда ЕС будет находиться во власти лидера РФ.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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