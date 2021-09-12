Песков раскрыл суть интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть интеграции России и Белоруссии в улучшении жизни народов двух стран.

Во время встречи президентов России и Белоруссии было согласовано 28 союзных программах. Соглашения коснутся всех сфер деятельности государств, в том числе финансовой и энергетической отрасли.

"Суть интеграции не в том, чтобы объединиться, а в том, чтобы выиграли два народа, чтобы белорусам и русским стало лучше жить", — рассказал Песков белорусскому телеканалу ОНТ.

По мнению Пескова, предпринимательство в Белоруссии и России должны иметь одинаковые права и продукцию. Также союзным государствам необходимо дать свободу перемещения и упростить таможенную процедуру.

Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт раскрыла содержимое чемоданчика белорусского лидера.

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