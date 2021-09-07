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В России на педофилов могут нацепить электронные браслеты

Политика

Депутаты Госдумы планируют разработать идею об электронных браслетах для людей, вышедших на свободу после отбывания наказания за педофилию.

В России на педофилов могут нацепить электронные браслеты

Глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал, что нужно контролировать передвижение осуждённых за педофилию людей, поскольку освободившиеся из мест лишения свободы педофилы часто снова совершают аналогичные преступления.

В данной ситуации решением может стать электронный браслет, фиксирующий передвижение педофила, отметил Хинштейн.

Но перед тем, как внести в Госдуму соответствующий законопроект, нужно все продумать, чтобы это был работающий механизм, а не просто популизм, добавил парламентарий.

В настоящее время такие браслеты надевают на лиц, которые находятся под домашним арестом. Благодаря этому устройству можно контролировать передвижения носителя. Кроме того, браслет может стать "сдерживающим фактором для таких нелюдей", подчеркнул депутат.

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Браслет - электронный способ слежения за осужденными
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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