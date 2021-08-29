Политолог рассказал о борьбе за влияние в Петербурге спикера ЗакС

У ряда сторонников нынешнего спикера Заксобрания Вячеслава Макарова возникли серьёзные проблемы на выборах в следующий созыв парламента из-за вмешательства администрации.

Сам же спикер в выборах участвовать не планирует — он нацелился на пост депутата в Госдуме. Политтехнолог и руководитель компании "Бианки и партнеры" Валентин Бианки высказался о деятельности Макарова и его борьбе со Смольным.

Законодательное собрание Петербурга заседает максимально долго за последние девять лет: депутаты работают в августе и планируют продолжить даже в сентябре. В частности, работа продолжится и после выборов нового созыва парламента — в силу длительности процесса утверждения результатов новые парламентарии еще не получат своих мандатов.

По мнению эксперта, затянувшаяся сессия парламента демонстрирует, что Макаров пытается максимально воспользоваться оставшимся политическим влиянием для того, чтобы сохранить рычаги влияния после выборов. С другой стороны, Бианки считает, что политик ведёт себя несистемно.

"Он пытается воспользоваться влиянием, но другое дело, что в ряде моментов он ведёт себя несистемно — нарушает базовые правила поведения в публичном пространстве. Например, в ЗакС баллотируется его дочь, которая при этом является прямым соперником "Единой России". Это, на мой взгляд, странное действие с точки зрения публичной деятельности системных политиков", — считает Бианки.

Политтехнолог считает, что подобное поведение окажет значительное влияние на дальнейшую карьеру Макарова, у которого "уменьшатся шансы на какой-то пост в Госдуме". По словам Бианки, система "органически боится" несистемных и малопредсказуемых чиновников.

По мнению эксперта, вся серьёзная борьба будет происходить непосредственно в ходе выборов.

"Впереди три дня голосования, и понятно, что это будет самый серьёзный этап борьбы. Мы уже видели обвинение Смольного со стороны Макарова в использовании административного ресурса против "Единой России". Говоря о выборах, можно предположить, что со стороны Макарова будет протест против итогов выборов, но мне кажется, что это бессмысленно", — заявил Бианки.

По словам политтехнолога, Макаров постарается "отстоять несколько лояльных человек в ЗакСе, которые суммарно имели бы некое влияние на бюджетные и законотворческие процессы".