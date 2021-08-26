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Захарова: россияне не пострадали в аэропорту Кабула во время теракта

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что граждан России не было в аэропорту Кабула в момент теракта, который произошел 26 августа.

По данным СМИ, взрыв устроил террорист-смертник, который может быть связан с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). После теракта началась перестрелка.

По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 70, в том числе американские военные.

Представители "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) не располагают информацией о том, кто мог устроить теракт, и не исключают причастность ИГ.

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Взрыв террориста-смертника в аэропорту Кабула
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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