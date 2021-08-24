Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Два указа о назначении выплат подписал 24 августа президент РФ Владимир Путин.

Согласно одному из двух документов, которые размещены на сайте Кремля, выплата назначена военным пенсионерам, а также служившим в МВД, наркоконтроле, ФСИН, Росгвардии и Государственной противопожарной службе.

В соответствии с другим указом выплаты получат остальные категории пенсионеров.

Получить 10 тысяч рублей российские пенсионеры смогут в сентябре 2021 года. Выплаты будут производить органы, занимающиеся пенсионным обеспечением. Подавать заявление для получения денег не нужно.

Ранее Владимир Путин обосновал необходимость выплатить пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей выросшим уровнем инфляции в стране.

По информации РИА Новости, президент сообщил, что средняя цифра инфляции в стране составляет "6,5% год к году". Однако для пенсионеров она, по мнению Владимира Путина, может оказаться выше. "Потому что структура потребления у них другая", — пояснил президент.

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