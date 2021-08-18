Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"

США должны были признать неудачу в Афганистане раньше, но сейчас пришло время извлечь уроки и не повторять ошибок.

Так считает Михаил Горбачёв, советский лидер, который вывел советские войска из этой страны в 1989 году.

В интервью РИА Новости первый и последний президент СССР назвал вторжение США в Афганистан "плохой идеей с самого начала”, предположив, что оно было "изначально обречено".

"Как и многие подобные проекты, этот был основан на преувеличении угрозы и не очень четких геополитических намерениях, — пояснил политик. — К этому добавились нереалистичные попытки демократизации многоплеменного общества".

Напомним, что Советский Союз направил войска в Афганистан в 1979 году, в поддержку социалистического правительства, для борьбы с моджахедами. Конфликт рассматривается многими как прокси Холодной войны, поскольку исламские партизаны были поддержаны США, Великобританией и другими западными странами.

Война, первоначально начатая Леонидом Брежневым, была в конечном итоге закончена десятилетием позже Горбачёвым. Бывший президент СССР неоднократно признавался, что считает присутствие советских войск в стране ошибкой, и именно поэтому предпринял шаги по прекращению войны.

"Главное сейчас — извлечь уроки и сделать так, чтобы подобные ошибки не повторялись”, — сказал Горбачев.

К слову, талибы, после того как захватили власть в Кабуле, предостерегли мировые державы от желания "повторить опыт США".

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