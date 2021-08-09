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Памфилова даёт последний шанс петербургскому избиркому

Политика

В кратчайшие сроки глава Центральной избирательной комиссии ответила на обращение Татьяны Булановой. Эксперт выразил надежду на легитимизацию избирательной кампании в Санкт-Петербурге.

Памфилова даёт последний шанс петербургскому избиркому

На исходе первого рабочего дня недели глава ЦИК Элла Памфилова ответила на обращение заслуженной артистки России, кандидата от партии "Родина" в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Татьяны Булановой. Руководитель Центризбиркома не только согласилась с недовольством Булановой, но также отметила, что не согласна, что разгул чиновников происходит по незнанию губернатора:

"Он публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии. Комиссии предлагали самораспуститься, чтобы Санкт-Петербург получил систему, которая была бы его достойной. Однако шанс упущен, мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там".

Памфилова также сообщила, что планирует направить представителей ЦИК России, чтобы составить более полную картину происходящего.

Политолог, кандидат политических наук Михаил Чирков отметил, что для городской избирательной кампании произошедшее является реальным шансом повысить легитимность кампании:

"Татьяне Булановой удалось достучаться до федерального уровня! ЦИК едет с комиссией в Петербург, чтобы проверить на месте, как права законных кандидатов нарушаются. Это реальный шанс для городской избирательной комиссии навести порядок, исправить ошибки и достойно провести избирательную кампанию. Надеюсь, специалисты ЦИК после своей поверки больше не допустят традиционного произвола и выборный процесс в Петербурге будет честным".

Напомним, в субботу, 7 августа, Татьяна Буланова разместила в социальной сети обращение к главе ЦИК, в котором попросила обратить внимание на ситуацию с административным давлением в городе и направить комиссию для устранения несправедливости. По словам, певицы "тысячи плакатов" "родинцев" были не допущены к размещению с помощью административного влияния.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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