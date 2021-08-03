Вспомнившему про рапаны, песочек и Крым Зеленскому ответили из Госдумы

Украинский лидер снова отметился весьма своеобразным заявлением по поводу Крыма. Выступая на канале "Дом", Владимир Зеленский заявил: россияне никогда не полюбят Крым так, как любят его украинцы.

"Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море — детство, для тебя эти рапаны, они вкусные. Ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек, потому что в детстве было так - на зубах", — сообщил Зеленский.

Также Зеленский напомнил, что возвращение Крыма — вопрос времени, и добавил: "русской территорией" полуострову не стать никогда. В Госдуме на это среагировали однозначно: Зеленского окрестили "политическим юнцом", который позволил себе "жалкий лепет".

"Что ещё можно услышать от политика, который провалился по всем направлениям? Только про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева. Здесь даже в кинотеатры не ходили без русского дубляжа, а Зеленский заливает, что в Крыму нет ничего русского. Жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность, но он хорохорится на людях", — прокомментировал для РИА "Новости" депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.