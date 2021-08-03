Очень хочется, но денег нет: у Киева новая проблема с "Крымской платформой"

Новая проблема у Киева: "Крымская платформа" — это, конечно, здорово, но вот на проведение такого мероприятия ежегодно денег у страны нет. Возможно, за деньгами "сходят" в ООН — но нет гарантии, что там прислушаются.

"Президент очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу. Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому будем думать над форматами", — высказалась первый замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова для "УНН".

Напомним, что в этом году мероприятие пройдёт 23 августа, помимо прочих высоких гостей ожидается визит министра транспорта США Пита Буттиджича, который специально ради этой поездки временно сменит статус. Также приглашения получили Турция, Великобритания, Канада и некоторые страны ЕС.

На следующий день, 24 августа, Украина будет праздновать День независимости.

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