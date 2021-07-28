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Песков дал разъяснение по отношениям России и США

Политика

Отношения России и США, "реанимировать" которые попробовали в ходе саммита в Женеве, на данный момент не позволяют говорить о "партнёрстве". Уместнее было бы использовать другие термины.

Песков дал разъяснение по отношениям России и США

Сожалеем, но пока - визави

"Если вы заметили, вряд ли можно сейчас назвать партнёрами, скорее это наши оппоненты или наши визави.

Пока никаких партнёрских у нас ни программ, ни отношений нет, к нашему сожалению, хотя, вы знаете, что президент [Владимир] Путин неоднократно демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений", — объяснил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Байден "озвучивает посылы"

Напомним, что "ложку дёгтя" в отношения между Россией и США решил добавить Джо Байден. Американский президент заявил: оказывается, Путин стал "более опасным", поскольку столкнулся с "проблемами". По мнению Пескова, лидер США просто "озвучивает посылы", причём в сути своей — совершенно неверные.

"Они [заявления Байдена] как минимум неверны по своей сути. <…>

Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом.

Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия — это крупнейшая ядерная держава, это очень ответственная ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Вместе с тем, утверждать о том, что у РФ больше ничего нет — в корне неверно", — сказал Песков.

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Во всем мире обсуждают итоги саммита Россия - США.
Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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