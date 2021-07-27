Пескому подарили книгу "Каждый из нас президент". И объяснили, почему

Неожиданный подарок получил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он стал обладателем книги "Каждый из нас президент" за авторством Юлии Мендель.

Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского, не просто подарила книгу, но и объяснила, зачем это делает. Оказывается, Мендель хотела бы донести до Пескова некоторые "позиции" по поводу Украины.

"Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?", — именно так Мендель назвала видеоролик, который продемонстрировала процесс подписания книги.

"Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу "Каждый из нас президент", как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет интересно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", — уточнила она в Instagram.

Зеленский, к слову, тоже не остался без подарка: Мендель отправила книгу и ему.

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