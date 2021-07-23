Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая перед депутатами фракции "Единая Россия", поделился планами о своей готовящейся поездке в страны Европейского союза.
Речь идет о тройном визите. Министр собирается посетить: Венгрию, Австрию и Италию.
В ходе того же выступления Сергей Лавров говорил о "поясе нестабильности", который на западе пытаются создать вокруг России с помощью внутренней и внешней дестабилизации приграничных государств. В первую очередь имеются в виду
Кроме этого, глава МИД заявил, что не допустит начала новой гонки вооружений.
"В западных странах у меня очень много друзей, в том числе среди моих коллег. Меня приглашают в отдельные страны Евросоюза", — Сергей Лавров.
Трансляцию данного выступления министра организовало RT.
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