"В западных странах у меня очень много друзей": Лавров о скором визите в ЕС

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая перед депутатами фракции "Единая Россия", поделился планами о своей готовящейся поездке в страны Европейского союза.

Речь идет о тройном визите. Министр собирается посетить: Венгрию, Австрию и Италию.

В ходе того же выступления Сергей Лавров говорил о "поясе нестабильности", который на западе пытаются создать вокруг России с помощью внутренней и внешней дестабилизации приграничных государств. В первую очередь имеются в виду

Молдавия,

Украина

Белоруссия,

а также страны Центральной Азии.

Кроме этого, глава МИД заявил, что не допустит начала новой гонки вооружений.

"В западных странах у меня очень много друзей, в том числе среди моих коллег. Меня приглашают в отдельные страны Евросоюза", — Сергей Лавров.

Трансляцию данного выступления министра организовало RT.

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