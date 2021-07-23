Лавров рассказал про пояс нестабильности и принуждение к выбору

Попытки стран Запада создать вокруг России так называемый пояс нестабильности продолжаются, уверены в МИД РФ. В частности, сейчас идёт расширение разного рода "присутствия" в Центральной Азии.

Как уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад действует следующим образом: многие страны, которые являются соседями России, получают требование выбрать "сторону".

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией", хотят осваивать самым разным образом, и военным, и экономическим, территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — уточнил глава МИД на одном из вебинаров.

При этом западные страны не стесняются применять и фейки, и методики "цветных революций". Например, сейчас идёт борьба за Молдавию — в стране активизировали пропаганду.

"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", — дополнил Лавров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.