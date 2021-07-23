EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
По единому стандарту: в школах Москвы грядут перемены
Из танка по частной территории: учения на Украине прошли "с огоньком"
В Петербурге раскрыли убийство 10-летней давности по фото в соцсетях
Пан Ги Мун назвал ключевой фактор возникновения пандемии коронавируса
"Завозят вирус в тайгу": как в Селиярово прогоняли вертолёт санавиации
В Конгрессе США придумали, как Байден мог бы "влезть" на Кубу
Морально обязаны: Тихановская попросила у США новых санкций против Белоруссии
Гарантируем: Варшава пообещала поддержать Киев в трудную минуту
В украинском МИД разъяснили ситуацию с "СП-2" на "футбольном" языке

Лавров рассказал про пояс нестабильности и принуждение к выбору

Политика

Попытки стран Запада создать вокруг России так называемый пояс нестабильности продолжаются, уверены в МИД РФ. В частности, сейчас идёт расширение разного рода "присутствия" в Центральной Азии.

Лавров рассказал про пояс нестабильности и принуждение к выбору

Как уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад действует следующим образом: многие страны, которые являются соседями России, получают требование выбрать "сторону".

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией", хотят осваивать самым разным образом, и военным, и экономическим, территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном, да еще извлекать какую-то выгоду из того, что Запад будет оказывать решающее влияние на развитие соседних с нами стран", — уточнил глава МИД на одном из вебинаров.

При этом западные страны не стесняются применять и фейки, и методики "цветных революций". Например, сейчас идёт борьба за Молдавию — в стране активизировали пропаганду.

"Ну и сейчас пытаются расширять наши западные коллеги свое присутствие, в том числе военное, по периметру наших границ, включая и Центральную Азию, и Закавказье", — дополнил Лавров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

#Ищенко влог #36: США окружают РФ поясом нестабильности?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Владимирович Артюков
Последние материалы
Лавров рассказал про пояс нестабильности и принуждение к выбору
По единому стандарту: в школах Москвы грядут перемены
Из танка по частной территории: учения на Украине прошли "с огоньком"
В Петербурге раскрыли убийство 10-летней давности по фото в соцсетях
Пан Ги Мун назвал ключевой фактор возникновения пандемии коронавируса
"Завозят вирус в тайгу": как в Селиярово прогоняли вертолёт санавиации
В Конгрессе США придумали, как Байден мог бы "влезть" на Кубу
Морально обязаны: Тихановская попросила у США новых санкций против Белоруссии
Гарантируем: Варшава пообещала поддержать Киев в трудную минуту
В украинском МИД разъяснили ситуацию с "СП-2" на "футбольном" языке
Популярное
Международные соревнования
Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским

На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".

Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским
Зачем и как Россию отключали от интернета
Интернет
Зачем и как Россию отключали от интернета
Мир. Новости мира
Поймала на слове: Меркель высказалась о США, России и "СП-2"
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объяснила, почему боится делать прививку от COVID-19
Любовь Степушова Сможет ли Checkmate поставить мат F-35 и FC-31 Любовь Степушова Василий Амирджанов Дворцы гаишников могут найти не только на Ставрополье Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Мир. Новости мира
Спикер МИД Украины надерзил Вашингтону. И на то были причины
Космос
Почему США хотели бы работать с Россией в космосе, а Россия - нет 
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Мир. Новости мира
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников