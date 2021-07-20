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Задержан замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков

Политика » Власть » Суды

В министерстве экологии Челябинской области работают оперативники. Задержан один из чиновников ведомства - Виталий Безруков.

Виталий Безруков
Виталий Безруков (справа) и министр экологии Челябинской обл. Лихачев

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, у них  пока нет данных о том, какие обвинения буду предъявлены Безрукову. 

Представитель губернатора Челябинской области Алексея Текслера заявил, что в ведомстве уже знают о задержании и ожидают объективного рассмотрения этого дела.

Виталий Безруков занимает должность замминистра экологии Челябинска с  начала прошлого года. Раннее он работал в фонде «Моя планета». 

По словам самого Безрукова, он и его команда покинули фонд, из-за колоссального давления со стороны представителей челябинских властей. 

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Экология Челябинска
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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