Задержан замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков

В министерстве экологии Челябинской области работают оперативники. Задержан один из чиновников ведомства - Виталий Безруков.

Виталий Безруков (справа) и министр экологии Челябинской обл. Лихачев

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, у них пока нет данных о том, какие обвинения буду предъявлены Безрукову.

Представитель губернатора Челябинской области Алексея Текслера заявил, что в ведомстве уже знают о задержании и ожидают объективного рассмотрения этого дела.

Виталий Безруков занимает должность замминистра экологии Челябинска с начала прошлого года. Раннее он работал в фонде «Моя планета».

По словам самого Безрукова, он и его команда покинули фонд, из-за колоссального давления со стороны представителей челябинских властей.

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