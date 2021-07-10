Челябинск в огне. Из-за лесных пожаров в городе введен режим ЧС

Сегодня утром МЧС по Челябинской области сообщило, что по состоянию на 06:00 10 июля огнем охвачено 14 тыс. га территории. Пожар возник по естественным причинам. Уничтожена 71 постройка. Пострадавших нет.
Несмотря на большую скорость увеличения площади возгорания - еще вчера вечером площадь пожара составляла не более 5 тыс. га - МЧС реагирует оперативно. Были организованы пункты временного размещения. Сейчас в них находятся 51 взрослый и 128 детей из окрестных районов.
На данный момент пожарные говорят о трех крупных очагах возгорания. Под угрозой находятся четыре населенных пункта:
На ликвидацию пожаров в Челябинской области направлены более 600 человек, 142 единицы техники, 4 пожарных поезда и два самолета - сообщает РБК.
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