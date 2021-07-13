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Путин: Современная Украина - это изобретение советской эпохи

Политика » Власть » Кремль

Президент России заявил, что большая часть Украины исторически и этнически — русская, а поворот Киева к Западу после Майдана 2014 года равнозначен отказу от своих глубоких связей с Москвой и ее политической реальностью.

Владимир Путин
Владимир Путин
В статье, опубликованной в понедельник на сайте Кремля, Владимир Путин рассказал о том, как украинцы и русские могут проследить свою культуру и историю через общие корни.
 

© kremlin. ru

По мнению президента, современная Украина — это "всецело детище советской эпохи":

(c)kremlin.ru

По словам Путина, общие интересы как российского, так и украинского народа были проигнорированы теми, кто стоял за Майданом 2014 года, и теми, кто поддерживал восстание из-за рубежа:

"Западные страны напрямую вмешивались во внутренние дела Украины и поддерживали государственный переворот, — пишет российский лидер. — В нем доминировали радикальные националистические группировки. Их лозунги, идеология и открытая агрессивная русофобия во многом стали определять государственную политику на Украине”.

Далее президент раскритиковал новый законопроект, рассматриваемый политиками на Украине, который лишит этнических русских, веками живущих в регионе, права считаться "коренным народом" в стране:

"Самое отвратительное, что русские на Украине вынуждены не только отрекаться от своих корней, от поколений предков, но и верить, что Россия — их враг, — припечатал он. — Не будет преувеличением сказать, что политика насильственной ассимиляции и формирования этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сопоставима с применением против нас оружия массового уничтожения”.

Однако констатируя напряженное положение дел между Москвой и Киевом, российский президент поддержал право украинцев на самоопределение. По его мнению, есть много причин, по которым страна предпочла бы идти своим путем как отдельная нация.

"Как мы с этим справимся? — задается вопросом Путин и отвечает: — Ответ может быть только один: с уважением!"

 

(c)kremlin.ru

Президент добавил, что "Россия никогда не была и никогда не будет "анти-Украиной".

"А какой должна быть Украина — это решать ее гражданам”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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