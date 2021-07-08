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КНДР, шокер, обращения: как глава Крыма "пугает" нерадивых подрядчиков

Политика

Снова недоволен работой подрядчиков, работающих в Крыму, глава региона Сергей Аксёнов. Он высказался о весьма радикальном варианте "повышения квалификации" для любителей срывать сроки.

КНДР, шокер, обращения: как глава Крыма "пугает" нерадивых подрядчиков

"Коллеги, не буду приводить примеры, когда всё строили гораздо быстрее. Вас надо в Северную Корею отправить, чтобы посмотрели там", — сказал на совещании инфраструктурным объектам Аксёнов.

Напомним, что глава Крыма также успел отметиться шуточным пожеланием о закупке электрошокеров для того, чтобы расшевелить подрядчиков, работающих не слишком хорошо.

"Берите сами контроль, следите за ситуацией. Если есть объективные причины срывов — пусть расскажет. Мы не против всех выслушать.

Но если объективных причин нет — ждать у моря погоды тоже не стоит. Элементы принуждения нужды. Электрошокер есть? Купите", — сказал Аксёнов министру ЖКХ Крыма Сергею Донцу на совещании по реализации ФЦП в Крыму.

Крым
Крым

Также в феврале 2021 года Аксёнова не устроило качество расчистки трассы "Таврида", имеющей федеральное значение. Вот что тогда написал глава региона в своём профиле "ВКонтакте":

"Готовлю на завтра обращение в федеральные органы власти, решением которых был выбран этот подрядчик.

К сожалению, на трассе мы видим только 10 комбинированных дорожных машин (КДМ), хотя подрядчик рассказывает о 24. При этом по всей территории Республики Крым работает 127 КДМ, они занимаются расчисткой снега".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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