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Карибский вектор: для портов Крыма придумали интересное применение

Экономика

Перспективный вариант использования крымских портов обрисовал постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Возможности "южных морских ворот" страны можно использовать для развития латиноамериканского направления.

Карибский вектор: для портов Крыма придумали интересное применение

Напомним, что делегация из Крыма успела поработать в Никарагуа: благодаря визиту стороны успешно заключили соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и торговли.

"Крым — это южные морские ворота России. Через крымские порты можно завозить в нашу страну любую продукцию. Латиноамериканское направление представляет в этом плане большой интерес", — отметил Мурадов, выступая на радио "Спутник в Крыму".

На текущий момент, продолжил он, ситуация такова: грузы из Кубы и Венесуэлы, а также других стран региона идут в Россию дольше полутора месяцев. Маршрут через Крым позвонил бы перевозить из намного быстрее — примерно за 17 дней. Так что и для стран Карибского региона, и для России этот вариант очень интересен.

Кроме того, Крым имеет огромное значение и для развития логистики и расширения торговли с другими регионами, например, Ближним Востоком и Северной Африкой.

"Это всё выстраивается в одну транспортно-логистическую цепочку, которую крайне важно создать в интересах восстановления крымского логистического потенциала, для чего на полуострове и создавались дорогостоящие мосты и трассы", — добавил Мурадов.

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Возрождение портов Крыма не за горами
Автор: Константин Шапров
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