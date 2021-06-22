У России и США нет иного пути кроме ведущего к мирному сосуществованию без ссор. Две страны отвечают не только за себя, но и за международную безопасность, так что важно сотрудничать. И саммит в Женеве в этом плане принёс надежду.
Комментарий касательно саммита в частности и отношений Москвы и Вашингтона в целом дал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Все участники уехали [из Женевы] с надеждой на стабилизацию российско-американских отношений. Конечно, мы рассчитываем на то, что завтра будет лучше, лучше не только России и США, но и всему миру.
Потому что от того, как поговорили наши президенты, о чем они договорились, зависит не только положение в России и США, но и во всём мире", — цитирует Антонова ТАСС.
Российская сторона действует активно: в первые же часы после возвращения в США дипломаты РФ передали коллегам из США сразу несколько предложений касательно будущих встреч.
"У нас нет другого варианта, [кроме] как жить, не ссорясь на этой планете.
Потому что, как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, Россия и США несут особую ответственность за международный мир и безопасность.
Мы должны сотрудничать, другого варианта нет", — уверен Антонов.
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