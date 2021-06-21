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Автор Антон Куликов

Понять, простить: как в Кремле защитили Байдена

Мир

Недели не прошло после саммита президентов России и США в Женеве, как в Вашингтоне объявили о подготовке новых санкций против России. Интересно, как информацию об этом прокомментировали в Кремле.

Понять, простить: как в Кремле защитили Байдена

Не тот сигнал

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом готовит очередной пакет ограничений из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что женевская встреча. По ее словам, "закон требует", чтобы Белый дом продолжал рассматривать ограничения, связанные с якобы применением химического оружия. Первую часть подобных санкций Вашингтон вводил несколько месяцев назад против ряда российских предприятий и исследовательских учреждений.

Кроме того, Салливан пообещал, что власти США продолжат принимать меры против российских компаний, строящих трубопровод "Северный поток — 2".

Информацию о новых санкциях прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает — полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных. А потом можно будет слово "закон" произносить", — написала она в своем Telegram-канале.

А вернувшийся в Вашингтон российский посол Анатолий Антонов заявил, что санкции это не тот сигнал, который президенты послали после саммита.

В Кремле спокойны

Любопытно, как информацию о новых санкциях прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, был прямо-таки воплощением сдержанности.

Журналисты поинтересовались у него, будут ли в Кремле делать выводы о "провале" женевского саммита после возможного принятия США тех или иных санкций в будущем. На что Песков ответил: "Это очень примитивная позиция. Межгосударственные отношения, тем более отношения, проходящие через такой непростой период, и между двумя крупнейшими государствами мира, конечно, гораздо более многогранны, сложны и противоречивы. Поэтому здесь все-таки нужна более сбалансированная и серьезная оценка".

Пресс-секретарь президента даже, если можно так выразиться, выразил понимание ситуации, в которой находится Джо Байден: "Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США".

"В плане своих санкционных устремлений и такой санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость", — отметил Песков.

По его словам, американцы говорили о том, что они хотят предсказуемости и стабильности в отношениях с Россией, "и мы неоднократно говорили то же самое, нам действительно нужна предсказуемость".

Заметно, что Дмитрий Песков старается избегать резких оценок возможных действий американской администрации.

По его словам, "только именно от главы государства в США зависят нюансировки этих санкций — сами санкции должны быть по закону, но какие именно будут избраны — зависит от главы государства".

Он напомнил, что за последние годы "мы действительно сталкивались, когда руководители государств договаривались об одном, а имплементация уже не идет или идет в другой траектории". И выразил надежду, что "на этот раз будет по-другому".

Стало быть, пока такая надежда есть, резких выпадов в адрес нынешней американской администрации будет поменьше — по крайней мере, со стороны Кремля.

Другое дело, воспримут ли в Вашингтоне эти сигналы. Из списка недружественных стран, к слову, США пока не будут. Никаких предпосылок для этого нет, сказал Дмитрий Песков.

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