Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила об угрозе со стороны России военно-политическому блоку НАТО.
По словам премьер министра, главная цель альянса — коллективная оборона. Мировую ситуацию Каллас расценивает как всё более сложную среду безопасности.
"В наших интересах подтвердить единство альянса и обеспечить единое понимание союзниками стоящих перед НАТО угроз. Россия продолжает оставаться для НАТО самой большой угрозой", — цитирует слова Каллас агентство BNS.
Свои опасения глава правительства Эстонии высказала незадолго до саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.
Кая Каллас подчеркнула, что НАТО нужно заботится о сдерживании и обороне.
Премьер-министр считает, что Североатлантический альянс должен проявлять бдительность и в отношении поведения Китая.
"Как лучше всего справиться со всем этим вместе в рамках альянса — также является ключевым вопросом в процессе НАТО-2030 и следующей Стратегической концепции НАТО", — подытожила премьер Эстонии.
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