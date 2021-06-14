Эстония объявила РФ "самой большой угрозой для НАТО"

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила об угрозе со стороны России военно-политическому блоку НАТО.

По словам премьер министра, главная цель альянса — коллективная оборона. Мировую ситуацию Каллас расценивает как всё более сложную среду безопасности.

"В наших интересах подтвердить единство альянса и обеспечить единое понимание союзниками стоящих перед НАТО угроз. Россия продолжает оставаться для НАТО самой большой угрозой", — цитирует слова Каллас агентство BNS.

Свои опасения глава правительства Эстонии высказала незадолго до саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

Кая Каллас подчеркнула, что НАТО нужно заботится о сдерживании и обороне.

Премьер-министр считает, что Североатлантический альянс должен проявлять бдительность и в отношении поведения Китая.

"Как лучше всего справиться со всем этим вместе в рамках альянса — также является ключевым вопросом в процессе НАТО-2030 и следующей Стратегической концепции НАТО", — подытожила премьер Эстонии.

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