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Вкалывают роботы: депутат ГД объяснил, зачем снижать пенсионный возраст

Политика

Понижение пенсионного возраста до "коридора" в 55 — 60 лет необходимо. Хотя бы потому, что в будущем такой шаг позволит решить важную проблему, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

пенсионер
 

Раньше уйти на пенсию помогут… Роботы?

Смолин пообщался с URA. RU и отметил: речь идёт о так называемой технологической безработице. Напомним, что под данным термином понимается потеря рабочих мест, связанная с внедрением как новых производственных процессов, так и новых машин (в том числе — роботов).

"Когда массовая роботизация произойдёт, в мире рассматриваются три основные версии действий. Одна из них — снижение пенсионного возраста.

Нами уже направлено заключение в правительство о возвращении пенсионного возраста на уровень 55 — 60 лет", — подчеркнул Смолин.

Не надо паники — но задуматься стоит

Искусственный интеллект
 

В России, продолжил депутат, массовый характер технологической безработицы можно будет увидеть нескоро. Однако задуматься о ближайшем будущем уже сегодня стоит представителям потенциально "вымирающих" профессий.

"Всерьёз говорят о том, что может исчезнуть значительная часть водителей в связи с внедрением искусственного интеллекта в сферу вождения.

Говорят о том, что может исчезнуть значительная часть бухгалтеров, по количеству которых мы, кстати, на душу населения занимаем одно из первых мест в мире, поскольку у нас крайне сложное законодательство в области бухучёта.

Вероятно, отчасти исчезнет профессия официанта, поскольку должны появиться соответствующие роботы", — подчеркнул он.

Кроме того, в других странах уже начинают активно внедрять новейшие технологии в повседневную жизнь — например,

"Южная Корея внедряет ежегодно 710 новых функциональных роботов на 10 000 населения, а мы — три", — привёл цифры Смолин.

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