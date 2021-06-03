Правительство обязало иностранных рабочих знать историю и русский язык

Новости, связанные с иностранными рабочими: правительство успешно закончило работу над документом, регулирующим минимально допустимый уровень их знаний сразу по трём направлениям.

Документ уже представлен на портале правовой информации. Уточняется, что он регулирует знание:

основ законодательства;

русского языка;

истории России.

Таким образом, иностранным рабочим придётся для успешного получения желанной вакансии, а также для консультирования в больнице и обращения в полицию обладать, например, такими навыками:

свободное общение на русском языке на бытовые и некоторые профессиональные темы;

умение грамотно заполнять документы, подавать заявления;

понимание своих прав и обязанностей.

В плане истории России иностранным рабочим придётся подучить ключевые события, даты важных государственных праздников и названия крупнейших российских городов.

Уточняется, что практически все вышеназванные требования коснутся даже тех, кто собирается проживать в РФ только временно.

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