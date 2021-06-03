Новости, связанные с иностранными рабочими: правительство успешно закончило работу над документом, регулирующим минимально допустимый уровень их знаний сразу по трём направлениям.
Документ уже представлен на портале правовой информации. Уточняется, что он регулирует знание:
Таким образом, иностранным рабочим придётся для успешного получения желанной вакансии, а также для консультирования в больнице и обращения в полицию обладать, например, такими навыками:
В плане истории России иностранным рабочим придётся подучить ключевые события, даты важных государственных праздников и названия крупнейших российских городов.
Уточняется, что практически все вышеназванные требования коснутся даже тех, кто собирается проживать в РФ только временно.
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